Газета 'Промышленные ведомости'
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Промышленные ведомости: экспертная общероссийская газета

Очередной номер »»
4-6, декабрь 2016



  • Подаст ли в отставку Дмитрий Медведев, если не сможет выполнить указания президента страны о ее экономическом развитии?

  • Мифы о безнадежной отсталости в Советском Союзе электроники и вычислительной техники

  • От персональных ЭВМ к персонифицированным АСУ технологических процессов

  • Математическое образование инженеров и качество технических объектов

  • Фантазии главы правительства: за 15 лет пенсии выросли в 15 раз, и у каждой семьи появился автомобиль

  • Противоправная ликвидация и реорганизация вузов по прихоти бывшего министра Ливанова

  • Любовные утехи императора Николая II спустя век стали угрожать национальной безопасности Российской Федерации

  • Диагностика и профилактический «ремонт» позвоночника человека


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  • Очередная чиновничья дурь: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими

  • Законопроектом о плате за въезд в города грубо попирается Конституция Российской Федерации

  • Новая девальвация рубля по команде ФРС США

  • А дурь все прет со всех сторон, конца и края ей не видно...

  • Вслед за Улюкаевым Набиуллина нащупала в кофейной гуще на "дне" нашего падения "новую модель развития"

  • Нужны ли промышленным корпорациям пресс- и пиар-службы?

  • Доктор юриспруденции призывает причислить пенсионеров к выжившим из ума

  • Кто оплачивал командировочные перелеты первого вице-премьера Игоря Шувалова на его авиалайнере?

  • Геологи раскрыли механизм распада суперконтинентов

  • «Мы снова оказались в 1929 году…»

  • Чем еще памятен мне День Радио

  • В Совете Федерации обсуждали вопросы валютного регулирования

  • О «больших» декабрьских пресс-конференциях Владимира Путина

  • Адвокат Института экономики РАН Оксана Петерс «назначила» себя… судьей

  • Джозеф Стиглиц: «Европейский Союз разрушает свое будущее»


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    Книги, издаваемые редакцией »»



  • Книга "В трясине псевдорыночных реформ... Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса" »»

  • Книга "Почему провалилась "реформа технического регулирования". Проблемы и решения: какими они видятся специалистам" »»

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    • Тематические подборки опубликованных в газете статей

  • Инновационные разработки "с бородой" »»

  • Можно ли Татьяне Голиковой доверять здоровье населения? »»

  • Почему Закон "О техническом регулировании" опасен для страны? »»

  • Реформа РАО "ЕЭС" и ее губительность для страны »»

  • Киотский протокол »»

  • Минерально - сырьевой комплекс и недропользование »»

  • Скандалы и криминальные хроники »»

  • Отрасли экономики: проблемы и решения »»

  • Макроэкономика: проблемы и решения »»

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    Издатель - Экспертное некоммерческое партнерство
    "Редакция газеты "Промышленные ведомости"

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