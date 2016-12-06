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Промышленные ведомости: экспертная общероссийская газета
Очередной номер »»
4-6, декабрь 2016
Подаст ли в отставку Дмитрий Медведев, если не сможет выполнить указания президента страны о ее экономическом развитии?
Мифы о безнадежной отсталости в Советском Союзе электроники и вычислительной техники
От персональных ЭВМ к персонифицированным АСУ технологических процессов
Математическое образование инженеров и качество технических объектов
Фантазии главы правительства: за 15 лет пенсии выросли в 15 раз, и у каждой семьи появился автомобиль
Противоправная ликвидация и реорганизация вузов по прихоти бывшего министра Ливанова
Любовные утехи императора Николая II спустя век стали угрожать национальной безопасности Российской Федерации
Диагностика и профилактический «ремонт» позвоночника человека
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Очередная чиновничья дурь: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими
Законопроектом о плате за въезд в города грубо попирается Конституция Российской Федерации
Новая девальвация рубля по команде ФРС США
А дурь все прет со всех сторон, конца и края ей не видно...
Вслед за Улюкаевым Набиуллина нащупала в кофейной гуще на "дне" нашего падения "новую модель развития"
Нужны ли промышленным корпорациям пресс- и пиар-службы?
Доктор юриспруденции призывает причислить пенсионеров к выжившим из ума
Кто оплачивал командировочные перелеты первого вице-премьера Игоря Шувалова на его авиалайнере?
Геологи раскрыли механизм распада суперконтинентов
«Мы снова оказались в 1929 году…»
Чем еще памятен мне День Радио
В Совете Федерации обсуждали вопросы валютного регулирования
О «больших» декабрьских пресс-конференциях Владимира Путина
Адвокат Института экономики РАН Оксана Петерс «назначила» себя… судьей
Джозеф Стиглиц: «Европейский Союз разрушает свое будущее»
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Книга "В трясине псевдорыночных реформ... Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса" »»
Книга "Почему провалилась "реформа технического регулирования". Проблемы и решения: какими они видятся специалистам" »»
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Киотский протокол »»
Минерально - сырьевой комплекс и недропользование »»
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Отрасли экономики: проблемы и решения »»
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Издатель - Экспертное некоммерческое партнерство
"Редакция газеты "Промышленные ведомости"
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